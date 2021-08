ASSE - Mercato : Sagni recalé, un autre joueur venu du LOSC mis à l’essai ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

L’ASSE pourrait bientôt avoir réussi le petit exploit de passer tout un mercato sans engager une seule recrue ! On aura la réponse ce soir à minuit mais des choses pourraient bien se passer entre temps. Hier, L’Équipe a fait savoir que Stéphane Sagni était à l’essai à l’Étrat depuis quelques jours.

Le jeune attaquant venu de Côte d'Ivoire, puissant et technique, s'entraîne avec l'équipe réserve depuis très précisément le milieu de semaine dernière. D’autres clubs français sont déjà venus aux nouvelles, compliquant ainsi sa possible signature à l’ASSE. En plus de Sagni, pour qui les Verts ne devraient pas donner suite, on a appris qu’un autre joueur était également à l’essai chez les Verts.

« Stéphane Sagni était présent ce week-end pour voir la N3 affronter le Velay FC en compagnie d'un second joueur que les Verts testent depuis le début de l'été, affirme Paul Rivolier du site EVECT. » Il pourrait s’agir d’El Hadji Gueye, défenseur central du LOSC âgé de 22 ans.

Selon @Paul_Rivolier il était présent au match de la N3 ce week-end, accompagné d'un second joueur testé depuis le début de l'été (El Hadj Gueye ?). — 𝑨𝑺𝑺𝑬 - 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕𝒔𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆 (@AboutSainte) August 30, 2021