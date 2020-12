ASSE - Mercato : William Saliba aurait plusieurs points de chute en L1

Le dossier William Saliba n’avance pas très vite du côté d’Arsenal. La semaine dernière, c’est même la face la plus sombre du natif de Bondy à laquelle on a eu droit avec un carton rouge face à Wimbledon sous le maillot des U21 d’Arsenal (0-3). Ce mauvais geste n’a pas empêché José Mourinho de dire tout le bien qu’il pensait de l’ancien stoppeur de l’ASSE. L’entraîneur de Tottenham ne semble d'ailleurs pas le seul à s’intéresser à son cas.

Selon David Ornstein, Saliba est en effet « devant plusieurs options en France » en cas de départ en prêt cet hiver. Plus surprenant, le joueur de 19 ans donnerait sa préférence à un club anglais au mercato hivernal dans le but de se préparer au mieux aux joutes de Premier League avec Arsenal la saison prochaine.

Selon nos informations, Saliba préfèrerait revenir à l’ASSE, où il a déjà ses marques et à qui il sait qu’il pourrait donner un coup de main salvateur en ces temps difficiles. « Tout cela manque d’action », conclut le journaliste de The Athletic. Sur ce point, on ne peut pas lui donner tort. Patience...

