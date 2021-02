ASSE - Mercato : Saliba balance toutes ses vérités au sujet du fiasco Arsenal !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

On serait prêt à mettre une petite pièce sur le fait que William Saliba va aider au redressement de l’OGC Nice. Associé à Jean-Clair Todibo, l’ancien défenseur de l’ASSE a déjà fait montre de ses qualités depuis son retour en L1 six mois après son transfert raté à Arsenal.

Silencieux jusqu’à maintenant sur son départ de l’ASSE - qui l’avait prêté dans un premier temps - le joueur de 19 ans explique les raisons de son échec à Londres, où Mikel Arteta ne lui a jamais vraiment donné sa chance.

« Arteta m’a jugé sur deux matches et demi »

« Avec la petite expérience que j’ai eue, je pense que quand tu signes dans un club, c’est mieux de partir tout de suite, a-t-il affirmé sur les ondes de RMC Sport. En un an, il peut se passer tellement de choses. Moi, c’est le coach Emery qui m’avait recruté. Un an après, c’était Arteta donc... Après, j’avais seulement 20 matches de L1 donc je me devais de rester encore et j’ai enchaîné deux blessures dans la même saison. Cela ne m’a pas aidé. »

Relancé sur ses relations avec Arteta, Saliba ne s’est pas échappé. « Quand je suis arrivé là-bas, ils terminaient leur championnat donc je ne m’entraînais pas avec eux. Après, il y a eu l’histoire de la finale de la Coupe de France que je n’ai pas pu jouer avec Saint-Étienne parce qu’il n’y a pas eu d’entente, a-t-il soufflé. Après, les joueurs d’Arsenal sont partis en vacances et je m’entraînais encore tout seul. Quand ils sont revenus, j’étais avec le groupe et on e chaîné 2-3 matches amicaux. Mais comme cela faisait six mois que je n’avais pas joué, je n’avais pas le rythme et Arteta m’a jugé sur deux matches et demi. J’aurais préfère qu’il me fasse jouer mais il m’a dit que je n’étais pas prête/ J’attendais qu’il me donne une chance mais bon, le foot c’est comme ça. »