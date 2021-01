ASSE - Mercato : Saliba fait encore plus rêver les Verts

Les supporters de l’ASSE en ont rêvé, l’OGC Nice l’a fait ! William Saliba, longtemps espéré chez les Verts au mercato, a finalement pris la direction de la Côte d’Azur cet hiver et fait déjà le bonheur des fans des Aiglons. Après une première prestation honorable contre le Stade Brestois (0-2), le défenseur central d’Arsenal (19 ans) a sorti une performance de plus grand choix à Metz (1-1).

Ursea sous le charme, des chiffres déjà au niveau

« J'ai beaucoup aimé la personnalité qu'il dégage, a affirmé son coach Adrian Ursea au coup de sifflet final. Débarquer dans un nouveau collectif et diriger notre défense à son âge, ça laisse présager du bien pour la suite. Avec lui on essaie de retrouver de la confiance et de la sérénité. » Le successeur de Patrick Vieira à l’OGCN ne croit pas si bien dire tant l’ancien défenseur de l’ASSE a fait preuve d'autorité. Vainqueur de 80 % de ses duels – 2ème total de la soirée, derrière Youcef Atal (81,3%) -, Saliba a également soigné sa relance, avec plus de 88 % de passes réussies !

« Du lourd ! »

« Il s'est fait une petite frayeur avant de réaliser un énorme retour sur Ambrose dans les arrêts de jeu qui témoigne déjà de son importance. Du lourd ! » poursuit Nice Matin. De quoi donner encore plus de regrets à l’ASSE, qui n’a pu s’aligner sur ses prétentions salariales contrairement à Nice.