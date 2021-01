ASSE – Mercato : Saliba livre la raison qui l'a poussé à préférer Nice aux Verts

Ce vendredi, William Saliba a été présenté du côté de l'OGC Nice où il est arrivé en provenance d'Arsenal. Si l'intérêt niçois était connu depuis plusieurs semaines, notamment révélé par But!, le voir rejoindre une autre destination que l'ASSE, qui espérait obtenir son prêt, peut surprendre.

Devant la presse, le défenseur stéphanois s'en est expliqué, confiant avoir voulu éviter la facilité en retrouvant son cocon vert. « Nice était mon choix favori car c’est un bon club que j’aime depuis longtemps. Un club qui joue toujours le haut de tableau et qui se qualifie pour les compétitions européennes. C’est un club qui a de l’ambition, un bon style de jeu basé sur la possession. Saint-Etienne c’est chez moi, c’est une zone de confort. Je voulais sortir de cette zone de confort. Venir à Nice ou je n’ai jamais joué, c’est un meilleur choix », estime Saliba dans des propos relayés par Poteaux Carrés.

Saliba veut être un patron à Nice

Du côté de Nice, Saliba arrive visiblement avec beaucoup d'ambition. Le défenseur formé dans le Forez veut en effet s'affirmer avec un vrai leadership dans le groupe. « Je suis un jeune joueur mais je viens apporter ma jeune expérience. J'ai joué aussi en Ligue 1. Je viens en tant que patron pour diriger la défense. Jeune ou pas, je compte tout donner et j'espère qu'on sera mieux en défense les matchs à venir. »

Saliba, enfin, est revenu sur son aventure difficile du côté des Gunners. « Mes six premiers mois étaient difficiles, j’arrivais de six mois sans entraînements, sans matchs. Je manquais de rythme et j’étais suffisant physiquement lors des matchs amicaux. J’aurais voulu avoir ma chance mais c’est le football. »