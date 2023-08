ASSE – Mercato : Dylan Batubinsika affiche une grande ambition avec les Verts

But ! : Dylan, pourquoi cette envie de rejoindre l'ASSE ?

Dylan BATUBINSIKA : C'est la réputation du club qui a fait pencher la balance. Il n'est pas à sa place. J'ai envie d'être dans la génération qui va lui redonner des couleurs. L'intérêt du club a beaucoup joué aussi. Ça faisait un bon moment qu'il pensait à moi.

C'était aussi une volonté pour vous de revenir en France ?

Clairement. Je suis parti pendant six ans. J'avais envie de revenir. Ça fait tellement longtemps que je suis parti que je me sens un peu comme un étranger !



Faire remonter l'ASSE en L1, c'est un gros défi...

C'est très excitant. Sincèrement c'est un honneur de porter ce maillot. J'ai hâte de jouer dans ce stade. Geoffroy-Guichard... Je suis impatient de découvrir ces ambiances, tous les week-ends.

Vous connaissiez certains joueurs ?

Non. Que de noms. Un peu Niels Nkounkou mais de loin. Après, ça se passe très bien. Il y aun très bon groupe, très avenant. J'aiu vraiment été bien accueilli.



Vous êtes prêt à débuter ?

Oui. J'ai eu une préparation un peu tronquée. J'étais en instance de départ alors j'ai repris avec la réserve à Famalicao et après je suis tombé malade peu après mon arrivée ici, avec ce virus. Mais ça va. J'ai été bien pris en charge.

Qu'espérez-vous apporter aux Verts ?

Mon expérience déjà. J'ai 27 ans, j'ai connu trois pays différents, des cultures différentes. Et mon envie. Vraiment je suis super content d'être ici, dans ce grand club qu'est l'AS Saint-Etienne.

Laurent Batlles dit que vous avez une petite préférence par rapport aux trois postes de la défense centrale...

C'est vrai que j'ai plus l'habitude d'être dans l'axe ou à droite. Mais à gauche, je l'ai déjà fait aussi, au Portugal.

🎙️ Laurent Batlles : « On a énormément travaillé l'aspect défensif sans occulter ce qu’on faisait de bien offensivement.



On s’est aussi renforcés en apportant de la sobriété et de la sérénité dans le déséquilibre. Ce sont les matches qui valoriseront notre travail. » 💪#ASSE pic.twitter.com/GwQkhE9WAK