ASSE - Mercato : Soucasse enterre la piste Livolant et en annonce plein d'autres

Livolant, c'est non. L'ASSE a décidé de ne pas s'aligner sur la proposition des Girondins pour le milieu offensif de Guingamp, pour qui le FCGB serait prêt à débourser 1 M€ alors qu'il n'a plus qu'un an de contrat en Bretagne.

« Des Livolant en ce moment on doit en avoir cinq, six ou sept »

Sur Evect, Jean-François Soucasse a évoqué le dossier, et il est clair à présent que celui-ci a été abandonné, du côté de L'Etrat... « Livolant, c'est juste que médiatiquement, ça a été un sujet, a expliqué Soucasse. Mais des dossiers comme ça on doit en mener entre dix et quinze en parallèle. C'est la vie du mercato. Le mercato, sur dix contacts il n'y en a même pas un qui arrive. Pour Livolant, si les chiffres qui sortent sont biens réels (une offre de Bordeaux à hauteur de 1,2M€, ndlr), ça ne correspondait pas à la valorisation qu'on avait faite du joueur. Nous n'étions pas disposés à investir ce montant-là pour recruter ce joueur-là. Livolant, je ne veux pas en faire un sujet parce que des Livolant en ce moment on doit en avoir cinq, six ou sept sur les dossiers en cours. » De là à croire que Livolant n'était pas une priorité pour l'ASSE, chacun se fera son opinion...

