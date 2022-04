ASSE - Mercato : Soucasse entrevoit une première opportunité cet été fait une révélation sur le PSG

Zapping But! Football Club ASSE : Le mercato d'hiver est-il déjà une réussite ?

Dans quel état sont les finances de l’ASSE ?

« Financièrement, il n’y avait pas d’inquiétude pour l’ASSE avant la création de la société commerciale. Il y en a en encore moins maintenant. Saint-Étienne a clôturé au 30 juin 2021 sa 11e saison consécutive de résultats positifs et finira le 30 juin 2022 avec des fonds propres positifs significatifs et de la trésorerie positive. Saint-Etienne aura divisé par deux son endettement par exemple. On était monté à 47 M€ il fut un temps, il y a 18 mois, et on ne sera même pas à la moitié en juillet 2022. »

Quelles ambitions pour la saison prochaine ?

« Le club a aujourd’hui un modèle sain et adapté aux nouveaux enjeux du foot français post-Covid. On a beaucoup d’atouts : un très bon centre de formation, des jeunes joueurs talentueux, des jeunes avec des contrats assez longs. Le club a une capacité enviée par beaucoup d’autres clubs de reconstruire une équipe, un modèle post-Covid, c’est-à-dire qu’on a plus de joueurs avec des contrats très longs avec un salaire qui correspondait à un autre moment… Je crois que c’est une opportunité pour le club, on compte la saisir pour poser les bases d’un modèle particulièrement vertueux pour la suite. »

La L1 doit-elle une fière chandelle au PSG ?

« L’ASSE touchera 33 M€ si on se maintient au terme de cette saison, et 16,5 M€ si Saint-Etienne par malheur devait être en Ligue 2 la saison prochaine. Le PSG va toucher 200 M€, il pèse plus de 35% des revenus du football français. Le PSG a accepté au final de percevoir moins de 20% de ses droits. Ce serait malvenu de contester au PSG cette capacité de faire grandir le football français et à développer nos revenus. »

Pour résumer Président exécutif de l’ASSE depuis plus d’un an, Jean-François Soucasse s’est livré sur les ondes de RTL en distillant un message très rassurant sur les finances et sur le futur proche du club forézien. Morceaux choisis :

