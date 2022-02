ASSE - Mercato : Stéphan, une pique aux Verts avant le FC Nantes ?

Zapping But! Football Club ASSE : La question de la semaine

Avec les arrivées de Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Eliaquim Mangala, Enzo Crivelli et Falaye Sacko, l'AS Saint-Etienne a été le club le plus actif de Ligue 1 lors du marché hivernal qui a fermé ses portes lundi. Et de loin. En recrutant les deux-tiers d'une équipe, les Verts se sont donnés une chance de décoller de la dernière place et d'éviter la relégation en fin de saison. Et, forcément, cela ne plaît pas à tout le monde...

"Le mercato de janvier redistribue les règles du jeu"

Dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace, Julien Stéphan a ainsi déclaré : "On a juste recruté Ismaël Doukouré. C'est un jeune joueur qui a beaucoup de qualités et qu'on va développer en le faisant travailler. Personnellement, je ne suis pas un fervent défenseur de ce mercato de janvier qui redistribue les règles du jeu de manière très aléatoire pour la deuxième partie de saison. Un ou deux ajustements à la marge, pourquoi pas, mais cinq, six ou sept, ça change beaucoup de choses. Je préfère travailler avec le même groupe du début à la fin parce qu'on juge la progression et l'évolution d'une équipe sur une saison entière, pas sur une demi-saison".

Une critique à l'encontre du marché des transferts hivernal, pas envers l'ASSE même si les Foréziens peuvent effectivement se sentir visés. Nul doute que la contestation se répandra à des concurrents pour le maintien si jamais Pascal Dupraz parvient à sortir les Verts de la zone rouge d'ici la fin mai...

Jeu offensif, pressing, un lien privilégié avec ses joueurs...



📌 À la découverte de la méthode de Julien Stéphan qui réalise une saison historique du côté du @RCSA 👇https://t.co/Gjk7e1Zyeq — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 2, 2022