ASSE - Mercato : Stéphane Ruffier a failli signer au Stade Rennais !

Benoît Costil (33 ans) a décidément l’ASSE gravée dans la peau. Après s’en être pris verbalement à Yvan Neyou à Geoffroy-Guichard (1-4), le gardien des Girondins de Bordeaux a fait une étonnante révélation sur le passé de Stéphane Ruffier (34 ans).

Au détour d’une question sur son cas personne, le portier international a en effet affirmé que l’ancien numéro 1 des Verts avait été à deux doigts de signer au Stade Rennais... avant qu’il ne soit finalement élu faute de mieux !

Le Stade Rennais voulait Ruffier ou Ospina

« C’était plus un club de transition à l’époque, Nancy, Brest… Rennes arrive, je remplace Nicolas Douchez, le club voulait Ospina ou Ruffier, a expliqué Costil dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. Il ne peut pas les avoir, et Christophe Revel met son poste en jeu, clairement, pour me faire venir. Ça s’est avéré positif, mais… La Ligue 1, en étant titulaire, la Coupe d’Europe très rapidement, une bonne équipe… Et au bout de trois ans la sélection. Une de mes fiertés, c’est d’avoir été international, d’avoir joué avec la sélection, en étant joueur du Stade Rennais ».