ASSE - Mercato : Stéphanois et Bordelais dépassés pour un attaquant de L2 ?

Pour Jérémy Livolant, on savait. On savait, oui, que l'attaquant de l'En Avant Guingamp était convoité par l'ASSE et les Girondins de Bordeaux en vue de la saison prochaine. Dossier qui, d'ailleurs, n'est toujours pas conclu.

Attaquant nîmois

Mais on apprend, via l'Equipe, qu'un autre élément, toujours offensif, a été suivi par les Verts et les Bordelais : Rafiki Saïd, l'attaquant de Nîmes. Qui, finalement, va prendre la direction de l'ESTAC. Il y est attendu pour passer sa visite médicale dans les prochaines heures.

