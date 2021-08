ASSE - Mercato : Thiago Motta prêt à jouer un mauvais tour aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

De possible entraîneur de l'ASSE à pourfendeur des espoirs offensifs de Claude Puel… En quelques semaines, Thiago Motta est passé de l'un à l'autre. L'ancien milieu de terrain du PSG aurait pu devenir entraîneur des Verts si le projet de reprise piloté par Mathieu Bodmer avait convaincu Roland Romeyer et Bernard Caiazzo. Mais la vente ne s'est pas faite et l'Italo-Brésilien a mis le cap sur La Spezia.

Et le club de la cité ligure est aujourd'hui en pole position pour recruter Christian Kouamé, attaquant ivoirien de 23 ans pour lequel l'ASSE a pris des renseignements. Toutefois, la priorité de La Spezia est de se faire à nouveau prêter Roberto Piccoli par l'Atalanta. Aujourd'hui sous contrat à la Fiorentina, Kouamé sort d'une saison 2020/21 et cherche à se relancer en prêt. Cagliari, l'Udinese et Fribourg sont également sur les rangs pour l'accueillir.

El marfileño Christian #Kouamé (23) es el delantero que lo #Spezia está sondeando como opción en el ataque en caso de que definitivamente el #Atalanta no entregue a préstamo a Roberto #Piccoli. #Kouamé pertenece a la #Fiorentina y en 36 partidos (2020-2021) anotó sólo 3 goles. pic.twitter.com/ZpY3XSwgnG — Spezia Pasión (@SpeziaLatam) August 3, 2021