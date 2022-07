ASSE – Mercato : tous les voyants sont au vert pour un départ d'Aouchiche !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Comme révélé par la presse néerlandaise hier, le Feyenoord Rotterdam, finaliste de la dernière Ligue Europa Conférence, est très intéressé par le recrutement du milieu de terrain de l'ASSE Adil Aouchiche (19 ans).

L'ASSE négocie déjà avec le Feyenoord...

D'après RMC, la réciproque est vraie et l'AS Saint-Etienne a ouvert la porte des discussions au club néerlandais. La radio explique notamment que les Verts sont très ouverts à l'idée de se séparer de leur plus gros salaire (plus de 100 000€ par mois malgré les baisses automatiques liées à la descente en Ligue 2) et ne demanderont « que » 5 M€ pour racheter la dernière année de contrat de l'ancienne pépite du PSG.

… Aouchiche tenté par le finaliste de la dernière C4

Alors qu'il revient tout juste de vacances (comme Denis Bouanga), Adil Aouchiche attendait au préalable de discuter avec Laurent Batlles pour prendre une quelconque décision sur son futur. Il faut croire que l'intérêt du Feyenoord et la perspective de temps de jeu au sein du 6e du dernier championnat d'Eredivisie a facilité son choix...