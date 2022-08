ASSE - Mercato : Touzghar décidé à rester à Troyes ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

D'après L'Equipe du jour, l'entraîneur de l'ASSE, Laurent Batlles, espère encore 6 à 7 recrues d'ici la fin du marché des transferts. Et notamment des attaquants, lui qui a vu partir Denis Bouanga, Wahbi Khazri ou encore Enzo Crivelli. Mais à en croire L'Est Eclair, il peut faire une croix sur l'une de ses cibles principales, Yoann Touzghar (35 ans), qu'il a connu à Troyes. On savait que l'ESTAC ne voulait pas libérer son joueur, sous contrat pour encore un an, le quotidien régional nous apprend que l'intéressé préfèrerait, en outre, rester dans l'Aube que retrouver son ancien coach en Ligue 2.

"Yoann Touzghar n'a qu'une semaine d'entraînement collectif dans les jambes mais il est opérationnel pour le déplacement de Troyes à Montpellier ce dimanche, peut-on lire dans le quotidien. Il semble déjà bien en forme, prêt à donner un coup de main ou apporter son expérience en fin de match. Touché à la cheville à Lorient en fin de saison dernière, l'international tunisien s'est soigné pour retrouver la compétition en ce début du mois d'août. Si certains l'envoient à Saint-Etienne où il retrouverait Laurent Batlles, le buteur est toujours présent et semble-t-il concerné par le projet troyen."