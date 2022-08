ASSE – Mercato : Touzghar discrètement poussé dehors à Troyes ?

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Désireux de faire venir un ou deux attaquants d'ici à lundi prochain et au match face à Quevilly-Rouen, l'ASSE peut légitimement nourrir l'espoir de convaincre Yoann Touzghar (ESTAC, 35 ans). En effet, selon L'Est-Eclair, l'ancien Lensois – qui fait partie des joueurs d'expérience à avoir fait la montée avec Laurent Batlles dans l'Aube – s'interroge de plus en plus sérieusement sur son avenir.

L'ESTAC cherche encore un attaquant...

Contrairement ce qui avait été annoncé une première fois concernant son refus de jouer en Ligue 2, Touzghar ne s'est pas encore positionné. Devenu attaquant de complément dans l'esprit de son coach Bruno Irles, il pourrait même voir la situation se compliquer encore davantage pour lui puisqu'en plus d'Iké Ugbo et de Mama Baldé, qui a marqué des points contre Montpellier dimanche, Troyes ambitionne de saisir encore une opportunité offensive.

En revanche, l'Est-Eclair a bien fermé la porte à Florian Tardieu, qui reste un élément important de l'effectif même si l'entraineur troyen cherche aussi à recruter un élément en plus (Boubacar Traoré de Metz?) pour « le pousser à donner son meilleur ».