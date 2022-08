ASSE - Mercato : l'échec du dossier Touzghar, un coup dur pour les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

C'est un coup dur pour Batlles sans doute, mais pour l'ASSE espérons que non !

« Je trouve que l'échec des négociations avec Touzghar est surtout un coup dur pour Laurent Batlles. Le coach des Verts voulaient depuis longtemps que le Tunisien le rejoigne. Avec 16 buts inscrits lors de la remontée de Troyes en L1, Touzghar avait joué un rôle-clé dans la belle saison 2020-21 de l'ESTAC. Et il voulait venir à l'ASSE, puisqu'il discutait d'une rupture de son contrat avec les dirigeants troyens.

Perso, j'espère avant tout que l'échec des négociations ne cache pas un souci au sein de l'ASSE, entre Batlles et ses dirigeants. Et que cela ne génèrera pas des tensions en interne. La situation est déjà bien assez compliquée comme ça. Quant au choix du joueur, j'avoue que j'étais assez sceptique. Car Touzghar a 35 ans et demi, et qu'il reste sur une saison à 4 buts, en L1. L'attaquant a perdu sa place à Troyes. Et pour tout dire, je ne vois pas spécialement d'un bon œil que l'ASSE recrute autant à Troyes. Mais si Batlles est à l'origine de l'arrivée de 6 des 7 premières recrues, n'est-ce pas que la cellule de recrutement pilotée par Loïc Perrin, novice en la matière, éprouve des difficultés à trouver des joueurs ? J'espère pour ma part que les Verts recruteront deux attaquants supérieurs à Touzghar, ou au moins un. Il en va de la réussite de leur saison. »

Laurent HESS



Il aurait pu aider

« Si l'ASSE a sans doute ses raisons d'avoir finalement perdu patience avec l'attaquant de l'ESTAC, je suis quand même un peu déçu que l'échec de la venue de Yoann Touzghar. Je ne suis pas du tout d'accord avec la vision qui veut que Saint-Etienne allait empiler un nouveau joueur moyen (un vieux en pré-retraite qui plus est !). Oui, l'intéressé aura 36 ans cette saison … et alors ? Les jeunes sont-ils meilleurs ? Y avait-t-il un autre joueur proposant un meilleur CV prêt à renforcer les Verts en qualité de joker de luxe (le rôle promis au Tunisien) ?

Pour avoir vu et apprécié Yoann Touzghar lors de ses années Ligue 2 quand il joue le milieu de tableau au RC Lens, je pense qu'il avait toutes les qualités requises pour ce championnat si spécifique. C'est d'ailleurs ce que pensait Laurent Batlles, qui l'avait eu à Troyes (16 buts en 2020-21 lors de la montée de l'ESTAC quand même!).

Le natif d'Avignon n'a certes inscrit que 4 petits buts en L1 l'an passé. Mais ce n'est pas le même type de championnat ! En Ligue 2, Yoann Touzghar, c'est quand même 73 buts et 24 passes décisives en 230 matchs. Quatre saisons à plus de dix buts et deux montées (Lens et Troyes). Oui, il a alterné le chaud et le froid dans cette division mais, de par son expérience et son caractère, je pense qu'il aurait pu aider. On va dire que c'est dommage... »

Alexandre CORBOZ