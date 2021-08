ASSE – Mercato : trois recrues débarquent de l'étranger, mais...

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Alors que Claude Puel attend un attaquant et un défenseur central depuis le début de l'été, le Mercato est beaucoup plus animé chez les féminines de l'ASSE. Pour leur retour en D1, les Amazones viennent d'officialiser les arrivées de trois joueuses. La gardienne canadienne Emily Burns et sa compatriote, la latérale Kristen Sakaki, avaient rejoint le Forez en milieu de semaine. Et samedi, en provenance de la Lamar University, au Texas, c'est l'attaquante nigériane Esther Okoronkwo qui a été engagée.

« Je suis très heureuse de rejoindre l'ASSE. C'est une première expérience en Europe, je suis très excitée de démarrer cette saison en D1 Arkema. Mon objectif est forcément d'inscrire le plus de buts possible, mais collectivement, j'ai d'abord à coeur de bien m'entendre avec mes coéquipières sur le terrain », a commenté l'internationale. « Malgré la qualité de nos attaquantes, nous manquions de ce genre de profil qui peut peser sur les défenses adverses, prendre la profondeur et garder des ballons. Esther est une vraie buteuse. Je ne doute pas de sa qualité, à elle de bien s'adapter au championnat français », s'est quant à lui réjoui Jérôme Bonnet, le coach stéphanois.