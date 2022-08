ASSE – Mercato : Troyes ferme la porte, les dossiers Touzghar et Tardieu se compliquent

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Si l'ESTAC s'était montré plutôt conciliant jusqu'à présent avec l'ASSE en laissant plusieurs éléments partir libre (Giraudon, Chambost, Namri), le club aubois n'a pas non plus l'intention de faire n'importe quoi par amitié pour son ancien coach Laurent Batlles. En effet, seuls les joueurs non désirés par Bruno Irles auront la porte ouverte. Pour les autres, il faudra oublier.

« Des cadres sur le départ ? Non, c'est sûr que non »

Présent hier en conférence de presse, Aymeric Magne, le président exécutif du club troyen a été clair. Interrogé sur les éventuels départs de cadres d'ici à la fin du Mercato, le dirigeant s'est voulu particulièrement ferme : « Non, c'est sûr que non ».

Dans ces conditions, on imagine mal un Yoann Salmier, un Yoann Touzghar ou un Florent Tardieu plier bagages pour le Forez. En revanche, pour Jessy Moulin, qui a retrouvé une place de doublure, l'espoir est toujours de mise...