ASSE - Mercato : un ailier de Ligue 1 vers le Forez ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

De retour au Stade Brestois après son prêt mitigé à Dijon (L2) l'an passé (25 apparitions, 4 buts, 2 passes décisives TTC), Romain Philippoteaux (34 ans) pourrait encore quitter l'Armorique cet été... Mais définitivement cette fois-ci à un an de la fin de son contrat.

Philippoteaux, le nouveau Saint-Louis de Batlles ?

Si l'on en croit le bien renseigné Mohamed Toubache-Ter, l'ailier de poche serait en discussions pour un départ dans la Loire (comprenez à l'ASSE!). Une piste assez surprenante pour les Verts dans la mesure où le natif de Apt ne colle pas vraiment au 3-6-1 de Laurent Batlles... Sauf à reconvertir Philippoteaux en piston gauche.

Ce ne serait toutefois pas la première fois que Batlles reconverti un ailier très offensif en un joueur de couloir plus polyvalent. A Troyes, le technicien avait déjà effectué ce type de repositionnement avec Dylan Saint-Louis. Reste que le Parisien était beaucoup plus jeune et avait les jambes pour assurer. En serait-il de même pour un joueur de 34 ans ?

Romain Philippoteaux… du côté de la Loire ??? #SB29 — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 8, 2022