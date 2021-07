ASSE - Mercato : un ancien attaquant de la Juve dans le viseur ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Caleb Ekuban ne serait plus le seul avant-centre pisté par l’ASSE au mercato estival. Si le buteur de Trabzonspor (27 ans) est bel et bien une piste qui plaît aux Verts, les Verts pourraient activer une autre piste plus à l’Est. Plus précisément du côté de la Croatie.

Selon le compte MSV Foot, à prendre avec des pincettes, l’ASSE serait intéressée par l’international U21 croate, Sandro Kulenovic, bon compromis entre le plan financier et le côté sportif. La rumeur a pris du poids depuis le milieu de la semaine dernière. La valeur marchande de l’attaquant du Dinamo Zagreb, prêté à Rijeka la saison dernière (7 buts et 2 passes décisives en 31 matches) est d’un million, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2024.

Passé par Rijeka, le Legia Varsovie et la Juventus Turin (U19 en 2017-2018), Kulenovic a marqué 6 buts en 16 matches chez les U21 croates. Son profil de déménageur (1,91m) participant au jeu correspond au prototype recherché par Claude Puel pour peser sur les défenses même si un peu de vitesse pourrait lui manquer. Reste enfin à savoir si le Castrais a déjà validé cette piste.

UPDATE: l’AS Saint Étienne serait intéressé par l’international U21 croate. À la recherche d’un buteur les Verts verraient sa venue d’un bon œil, tant sur le plan financier que sur le côté sportif. #ASSE #DinamoZagreb #LegiaWarzawa https://t.co/iwepA5bkAX — 𝙈𝙎𝙑 𝙁𝙤𝙤𝙩 🗞 (@MSVFoot) July 20, 2021