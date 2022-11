ASSE - Mercato : un ancien bordelais a failli signer à l'OM et à Saint-Etienne

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Un vieux souvenir. Partagé dans les colonnes du Courrier de l'Ouest, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de l'équipe nationale de Tunisie, adversaire de l'équipe de France lors de la Coupe du monde. Fahid Ben Khalfallah, ancien milieu de terrain international, passé par Angers, Valenciennes et Bordeaux, a donc été clair avec la Fédération Tunisienne, ainsi que sur certains contacts en pleine période de mercato.

Le tout, il y a quinze ans. "Moi, j’ai payé le fait d’avoir refusé de faire la Coupe d’Afrique en 2007. J’étais à Angers, j’aurais rêvé de faire la CAN, mais j’avais des contacts avec Saint-Etienne et Marseille, ce n’était pas le bon moment. Il y a des gens horribles à la fédération tunisienne. Il y a beaucoup de politique, d’hypocrisie. Le fait d’être honnête et franc m’a coûté. Certaines personnes ont fait des choix qui leur convenaient à eux, plutôt que de penser au bien de la sélection et du pays. C’est encore le cas aujourd’hui."