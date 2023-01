ASSE - Mercato : un ancien de l'OL, du PSG et des Verts s'installe sur un banc de touche !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Il ne sera pas dépaysé. Et reste dans une région qu'il connaît bien. Jérémy Clément, ancien de l'OL et de l'ASSE, ainsi que du PSG, qui était à Bourgoin -Jallieu la saison dernière, vient tout juste de se voir confier l'équipe première d'Andrézieux-Bouthéon. Une mission, de six mois, qui lui a été confiée par son ancien partenaire chez les Verts, François Clerc, actuel président d'Andrézieux.

Le club vient d'officialiser la nouvelle.