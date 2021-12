ASSE - Mercato : un ancien de l'OL pour renforcer l'attaque ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Avec 17 buts, l'ASSE possède la deuxième plus mauvaise attaque de Ligue 1 cette saison. Wahbi Khazri n'a pas maintenu son incroyable niveau du début de saison et personne n'a été en mesure de prendre la suite. En outre, le Tunisien s'envolera en janvier pour le Cameroun afin d'y disputer la Coupe d'Afrique des Nations, de même que Denis Bouanga. Il y a donc urgence pour les Verts à dénicher un buteur lors du mercato.

Selon Foot Mercato, le directeur du recrutement, Jean-Luc Buisine, aurait des vues sur Jean-Philippe Mateta. A 24 ans, ce joueur passé par l'OL entre 2016 et 2018 est en échec du côté de Crystal Palace, où l'a prêté Mayence. Le club anglais voudrait s'en séparer en janvier et son employeur allemand n'est pas chaud pour le récupérer. Les Verts ont donc un vrai coup à jouer avec cet ancien international Espoirs. En espérant qu'il ait plus de réussite, s'il vient, que la dernière recrue arrivée d'Allemagne, Jean-François Modeste, 0 but et quasiment pas de matches la saison dernière…

