ASSE - Mercato : un ancien du LOSC et du FC Nantes pour suppléer Retsos ?

La défense centrale est décidément le plus vaste chantier du mercato de l’ASSE. Après avoir perdu William Saliba et Wesley Fofana à l’intersaison, les Verts ont mis la main sur Panagiotis Retsos en prêt en octobre.

Les premières sorties du stoppeur grec, capable de dépanner sur les côtés, étaient de bonne facture mais ses pépins physiques auraient contraint les dirigeants stéphanois à rompre son prêt pour le renvoyer au Bayer Leverkusen. Du coup, l’ASSE pourrait creuser un peu plus le dossier Edgar Ié (26 ans).

Ié ne serait pas intéressé par l'ASSE

Déjà lancée la semaine dernière, la rumeur d’un intérêt du club ligérien pour le défenseur central de Trabzonpor resurgit ce mardi. Ié est passé par le LOSC (2017-2019), qui l’avait prêté au FC Nantes pendant les six premiers mois de 2019 avant de le laisser filer libre au club turc. Selon une information relayée par Sainté Inside et à prendre avec des pincettes, ce dernier aurait décliné une offre d’un million d’euros, jugée insuffisante.

Un contrat de 4 ans aurait été proposé au défenseur portugais, qui aurait de son côté refusé en affirmant qu'il est heureux dans sa formation actuelle. La perspective de retrouver la L1 et sa monotonie ne l’enchante peut-être guère non plus même si tout cela reste à confirmer.