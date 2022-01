ASSE - Mercato : un ancien du RC Lens pour renforcer la défense ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Il ne reste plus que quatre jours avant la clôture du marché hivernal et Pascal Dupraz espère que l'AS Saint-Etienne recrutera encore deux joueurs, un attaquant et un latéral. A priori, c'est dans le couloir droit que les Verts devraient faire un effort, Yvann Maçon ayant du mal à revenir à son meilleur niveau, même s'il vient de livrer une très bonne prestation à Angers (1-0)... à gauche !

Selon L'Equipe, les dirigeants stéphanois seraient sur la piste de Clément Michelin. Formé à Toulouse, ce joueur de 24 ans a été transféré au RC Lens à l'été 2019 avant de partir l'été dernier pour la Grèce, plus précisément à l'AEK Athènes. Titulaire en début de saison, il n'a joué que 26 minutes depuis la fin décembre. Après Pape Gueye, venu de l'Olympiakos en janvier dernier, l'ASSE va-t-elle trouver son bonheur défensif en Grèce pour la deuxième année d'affilée ?