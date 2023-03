ASSE – Mercato : un ancien taulier des Verts bientôt au service de Cristiano Ronaldo ?

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

En fin de contrat à l'Olympiakos (D1 grecque), Yann M'Vila (32 ans) devrait quitter le club du Pirée cet été. Si le club héllène n'a pas renoncé à prolonger son milieu de terrain arrivé en 2020, l'international tricolore aspirerait à nouveau challenge.

M'Vila pour remplacer Luiz Gustavo

D'après Foot Mercato, l'ancien milieu du Stade Rennais et des Verts est aujourd'hui tourné vers une autre aventure en Europe ou dans le Golfe. Si son profil plaît beaucoup en Angleterre ou au Qatar, le nom de Yann M'Vila circule également en Arabie Saoudite... du côté de l'hyperactif club d'Al-Nassr.

Si la formation dirigée par Rudi Garcia et dans laquelle évolue Cristiano Ronaldo va devoir libérer une place pour accueillir un nouvel étranger, plusieurs éléments arrivent en fin de contrat et ne seront pas renouvelé. Cela devrait notamment être le cas de l'ancien marseillais Luiz Gustavo (qui avait signé l'été dernier pour un an + une année en option)...