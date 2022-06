ASSE - Mercato : un ancien Vert lance un appel du pied pour revenir

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Il n’a jamais eu l’étiquette de star, mais Lilia Compan est resté dans la mémoire du peuple vert. Lilian Compan n’a jamais oublié Saint-Étienne et l’a montré dans un long entretien accordé au Progrès. L’ancien buteur était revenu au club en tant que recruteur puis en tant qu’entraîneur du centre de formation avec Jérémie Janot et … un certain Laurent Batlles.

Un acteur de la remontée des Verts proche de Batlles

« On était une belle équipe de jeunes coaches qui était là pour apprendre et progresser. Laurent Batlles, Jérémie Janot, moi… On faisait du bon travail et on s’entendait très bien. » a déclaré Compan. Interrogé sur un éventuel retour dans le staff de Batlles, le natif de Hyères a lancé un petit appel du pied :

« Je ne sais pas s’il veut encore de moi (rires). Mais si ça devait se faire, je ne réfléchirais pas très longtemps... ». En tant que joueur, Lilian Compan avait connu la reconstruction du club il y a 20 ans. En Ligue 2 il avait participé à la remontée du club dans l’élite avec un groupe composé de joueurs pas forcément talentueux mais fédérés autour du projet.

De quoi donner l’exemple pour la remontée des Verts en Ligue 1 ?

