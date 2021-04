ASSE - Mercato : un ancien Vert prépare un retour fracassant au premier plan !

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Mathieu Debuchy arrive en fin de contrat en juin et n’a pas de nouvelles de l’ASSE pour prolonger. Faut-il s’en inquiéter ? L’ancien défenseur d’Arsenal reste très professionnel malgré cette situation inquiétante et est concentré à plein sur l’opération sauvetage lancée par Claude Puel.

En parallèle, plusieurs pistes ont déjà fleuri pour le remplacer au mercato. Le nom d’Akim Zedadka est celui qui est revenu le plus récemment dans les rumeurs reliées aux Verts. Albin Ebondo (37 ans) n’a sans doute aucune chance de revenir à l’ASSE mais l’ancien latéral droit des Verts (2010-2012) ambitionne malgré tout d’un come back en Ligue 1 !

« Je suis ouvert à tout »

« J'ai arrêté à 28 ans parce que j'étais fatigué, épuisé mentalement. J'avais besoin de me ressourcer, de voir autre chose. Aujourd'hui je suis prêt mentalement et physiquement pour revenir. Je suis toujours sur la même ligne. Malgré mon âge et les années qui passent, je suis prêt. Vous me reverrez en Ligue 1. Je suis capable de faire les efforts à haute intensité, mentalement je me sens prêt aussi, a analysé sur France Bleu Occitanie celui qui est libre de tout contrat. Il faut être physiquement parce que la Ligue 1 c'est très physique. J'ai toujours mon préparateur. Je suis prêt à relever ce défi. Ce n'est pas commun mais c'est ce qui me plait. Mettre un peu de folie c'est pas mal aussi. Je suis ouvert à tout. »