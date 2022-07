ASSE - Mercato : un attaquant confirmé de Ligue 1 dans le viseur ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

C'est devenu la mission prioritaire de Loïc Perrin : confronté aux départs actés ou à venir de Wahbi Khazri, Denis Bouanga, Enzo Crivelli et Jean-Philippe Krasso, le coordinateur sportif de l'AS Saint-Etienne doit impérativement trouver un buteur. Son entraîneur, Laurent Batlles, en a urgemment besoin pour lancer au mieux la campagne de L2, dans deux semaines à Dijon.

Selon le site Sainté Inside, les Verts lorgneraient Nicolas De Préville. Laissé libre par le FC Metz, l'ancien Rémois, Lillois et Bordelais a plusieurs touches, notamment celle de l'ASSE. Il n'aurait toujours pas pris sa décision. Pour les Verts, ce serait un joli coup car De Préville (31 ans), c'est quand même plus de 70 buts en Ligue 1. Cependant, toujours selon Sainté Inside, Perrin et ses équipes suivent aussi d'autres pistes.