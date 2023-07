ASSE – Mercato : un attaquant de Bastia dans le viseur, ça se confirme pour Sissoko !

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

En quête d'un ou plusieurs renforts pour muscler son attaque suite aux départs de Jean-Philippe Krasso et Kader Bamba, l'ASSE râtisse large. Un nouveau nom vient de sortir concernant ce secteur offensif : celui de Migouel Alfarela (SC Bastia, 25 ans).

La piste Migouel Alfarela (Bastia)

Si l'on en croit Julien Trivero, journaliste au Dauphiné Libéré, les Verts feraient partie de la liste de clubs intéressés par l'attaquant du Sporting, auteur d'une saison très moyenne l'an dernier (4 buts, 4 passes décisives en 35 matchs TCC). Arrivé il y a un an à Bastia en provenance du Paris FC, le natif de Montivilliers veut quitter la Corse cet été malgré un contrat courant jusqu'en juin 2025. Il aurait également des touches à Amiens, Auxerre ainsi qu'en D2 italienne et allemande.

Par ailleurs, selon L'Equipe, l'ASSE va bel et bien gagner la bataille pour Ibrahim Sissoko. Laissé libre par Sochaux il y a quelques jours et courtisé par en Ligue 1 et à l'étranger, l'attaquant a choisi les Verts et devrait y signer un contrat de trois ans.

Passé par le FC Annecy, Alfarela est aussi sur le départ à Bastia. Il a des pistes en L2 (Amiens, Auxerre, Saint-Etienne) comme à l’étranger (D2 Italie, D2 Allemagne) #mercato — Julien Trivero (@Julientrivero) July 5, 2023

