ASSE - Mercato : un attaquant prometteur chipé au Stade de Reims !

Le recrutement de l’ASSE n’est pas encore bouclé cet été mais il laisse déjà les supporters sur leur faim. Pour se rattraper, le club ligérien mise sur l’avenir et continue avec la la génération 2010. Selon Poteaux Carrés, après les jeunes Isaak Seydi et Howard Cuozzi, Paolo Freychet arrivera chez les Verts en 2025, en catégorie U16. L’attaquant axial de l'AS Béziers, formé au FC Sète, a été surclassé et sévit déjà en U14.

Freychet était promis à Reims !

Le site pro stéphanois précise que le jeune offensif avait effectué un stage au Stade de Reims, mais le recruteur stéphanois chargé de superviser la Ligue Méditerranée, Kaisse Hannachi, a su trouver les arguments pour le convaincre de rejoindre le Forez. Ce même Freychet va également être pensionnaire pour les deux prochaines saisons du Pôle Espoirs de la Ligue Occitanie situé à Castelmaurou et dirigé par David Marraud, ancien gardien du FC Nantes.

