ASSE - Mercato : un attaquant prometteur glisse entre les doigts de Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Au début du mercato, une rumeur faisait état d'un intérêt de l'AS Saint-Etienne pour Andrew Jung. Meilleur buteur de National avec Quevilly-Rouen-Métropole (21 réalisations), où il était prêté, il s'apprêtait à quitter la Berrichonne de Châteauroux, reléguée de L2. Mais il a finalement été transféré à Ostende moyennant un peu moins d'un million d'euros.

Pour autant, la piste Jung n'était pas enterrée à Saint-Etienne ! En effet, le club belge a souhaité prêté sa recrue. Et après des semaines de négociations, c'est… l'AS Nancy-Lorraine qui a tiré le gros lot. Une décision qui ne doit rien au hasard : Nancy et Ostende ont le même actionnariat et le même président, Gauthier Ganaye. Dans ces conditions, les Verts partaient avec un sérieux handicap.

Après de longues semaines de négociation, l'attaquant @Andrewcadabraa rejoint l’#ASNL.

👉 Recruté par le @kvoostende à @LaBerrichonne, ce Vosgien de 23 ans est prêté pour deux saisons.

⚽ Meilleur buteur (21 buts) et meilleur joueur du National 2020/21.

➡ https://t.co/4iIlvT47fW pic.twitter.com/Zn36hCD1E7 — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) July 27, 2021