ASSE - Mercato : un autre géant turc s'intéresse à Denis Bouanga

Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Rare Vert à la hauteur de l'enjeu lors du sprint final et des barrages L1/L2, Denis Bouanga ne devrait plus jouer à l'ASSE en 2022-23. Déjà parce que son talent est trop grand pour la Ligue 2 ; ensuite parce qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat et que les Stéphanois ont besoin de l'argent de sa vente pour renflouer les caisses ; enfin parce qu'il a suffisamment d'offres en France comme à l'étranger pour rebondir ailleurs.

Parmi ses pistes à l'étranger, une nouvelle vient d'être dévoilée par la presse gabonaise. Et elle mènerait à la Turquie, où le nom de Bouanga a déjà circulé du côté du Fenerbahçe. Un autre géant stambouliote aurait coché son nom, le Besiktas. Le média turc Fotomac confirme l'information. Les Aigles sont à la recherche d'un attaquant polyvalent, capable d'évoluer sur les ailes comme dans l'axe. Pour 8 M€, ils pourraient décrocher le gros lot !

Afrika basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Saint-Etienne'de forma giyen Gabonlu kanat oyuncusu Denis Bouanga'yı gündemine aldı. (Fotomaç) pic.twitter.com/VYggiGSNyK — BJK Taraftar (@BJKTaraftar_Net) July 5, 2022

Pour résumer Sous contrat pour encore un an avec l'ASSE, Denis Bouanga devrait être vendu cet été. Et il ne manque pas d'offres, notamment deux en provenance de Turquie. L'attaquant gabonais est dans le viseur de deux des trois géants stambouliotes.

Raphaël Nouet

Rédacteur

