ASSE - Mercato : un buteur à zéro euro offert sur un plateau à Puel

Depuis un an et demi qu'il est arrivé à Saint-Etienne, Claude Puel est en quête d'un buteur. Il a loué les progrès de Charles Abi, a été tout près de réussir un gros avec Mostapha Mohamed, a tenté le pari Anthony Modeste et a fini en désespoir de cause par sortir Wahbi Khazri du placard. Mais le Tunisien encore poussé vers la sortie en raison de son gros salaire, le manager de l'ASSE va devoir se remettre en quête d'un 9. Bonne nouvelle : un de ses anciens protégés, Kévin Mirallas, vient de faire acte de candidature, même s'il ne s'inscrit pas vraiment dans le projet jeunes puisqu'il a 33 ans.

En fin de contrat à Gaziantep, le Belge, passé dans le Forez entre 2008 et 2010, a déclaré à beIN Sports : "On attend la bonne offre, le bon projet. Je laisse mes agents travailler là-dessus, ils savent de quoi j'ai envie. On verra ce qui va s'offrir à moi. Il y a déjà pas mal de pistes. Un retour en France n'est pas à exclure. J'aime le pays, il y a de belles pistes en France. Ça s'est toujours bien passé. Même à Saint-Etienne, même si cela s'est mal terminé. Ça reste une superbe aventure et c'est un club que je porte en moi. C'est un club prestigieux, en plus il y a Claude Puel. Lui pourrait me faire revenir là-bas et le fait qu'il y a quelque chose d'inachevé."