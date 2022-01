ASSE - Mercato : un buteur arrive, les dirigeants ont réussi un tour de force !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Le mercato hivernal de l’ASSE pourrait prendre un nouveau virage cette semaine. Alors que Paul Bernardoni et Sada Thioub sont attendus à l’Etrat, Jean-Philippe Mateta (24 ans) pourrait suivre.

« Son prêt devrait se réaliser dans les prochaines heures, assure Le Progrès. Accord à 3 : Mayence (club propriétaire), Crystal Palace (club où il est prêté actuellement) et l’ASSE ! Sainté a réussi à faire prendre en charge son important salaire. »

Reste désormais à savoir s’il est tout à fait judicieux de faire signer un ancien joueur de l’OL - bien qu’éphémère - pour sauver un club d’une relégation en Ligue 2 qui lui tend les bras.

