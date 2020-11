ASSE – Mercato : un cador européen pourrait oublier Fofana en chipant Saliba aux Verts !

Il n'aurait fallu que quelques minutes de plus pour que William Saliba soit aujourd'hui de nouveau vêtu de vert. Le défenseur central, barré à Arsenal, a bien failli rejoindre l'ASSE pour un prêt de dernière minute. Mais le manque de temps à empêché le retour du jeune stoppeur chez les Verts.

Un dossier qui ne pourrait être que partie remise. Alors que le Mercato hivernal va ouvrir ses portes dans un mois et demi, Saliba a refusé de rejoindre un club de Championship en octobre. Avec la perspective de conclure enfin son retour chez les Verts dans quelques semaines.

Le Milan AC pourrait tenter Saliba en janvier

Encore faut-il qu'Arsenal soit toujours d'accord. Car si les Gunners avaient accepté l'idée d'un prêt chez les Verts début octobre, la donne pourrait changer d'ici janvier. Notamment parce qu'un autre club pourrait s'inviter dans la danse : le Milan AC.

Selon PianetaMilan, les Rossoneri qui avaient fait d'un certain Wesley Fofana une priorité il y a encore quelques mois, auraient aussi William Saliba dans le viseur. Et alors que la presse anglaise a même annoncé que Milan avait déjà tenté sa chance l'été dernier, le cador italien pourrait revenir à la charge pour se faire prêter Saliba en janvier. Forcément une mauvaise nouvelle pour Claude Puel et les Verts...