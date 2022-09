ASSE - Mercato : un cadre de Batlles est sous le charme de Bouchouari

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Hier, contre Bastia (5-0), Benjamin Bouchouari a confirmé les dispositions entrevues à Valenciennes (2-2) le week-end dernier. Impliqué sur les deux premiers buts, le petit milieu de terrain venu de Roda JC a fait forte impression. Il a gratté des ballons et surtout, il a régalé balle au pied. Vraiment une belle trouvaille.

Giraudon : « Il est très bon »

Devant les médias, après la « manita », Jimmy Giraudon a eu un mot pour lui. « Dans le jeu, on est vraiment mieux, a confié l'ancien troyen. Il y a plus de qualité technique. Benjamin fait du bien et il y a aussi le retour de Dylan (Chambost) ». Et à lui d'ajouter, relancé par les journalistes sur Bouchouari... « Il est très bon. Il demande la balle et tu sais que tu peux lui la donner même quand il est sous pression. On aime avoir des joueurs comme ça. C'est vraiment intéressant pour bien ressortir les ballons. »

<