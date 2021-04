ASSE – Mercato : un cadre des Verts ne regrette pas son aventure cabossée avec Puel

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face à l'AS Monaco

Arrivé à l'été 2019 en provenance du Flamengo, Miguel Trauco (28 ans) n'a pas toujours connu que de belles heures à l'ASSE. S'il est finalement parvenu à convaincre Claude Puel cette saison et de s'imposer comme un titulaire, le Péruvien a d'abord déçu sous Ghislain Printant avant de démarrer l'exercice 2020-21 en troisième choix à gauche... Mais l'intéressé ne regrette rien de son parcours cabossé.

Trauco : « J'avais des propositions de clubs turcs, de MLS et d'autres encore »

Dans un entretien à ASSE TV, Miguel Trauco a confié son bonheur d'avoir rejoint les Verts : « Je serai toujours reconnaissant envers l'ASSE de m'avoir ouvert ses portes et permis de vivre cette nouvelle expérience. J'avais des propositions de clubs turcs, de MLS et d'autres encore. Mais ce qui a pesé dans ma décision c'est que l'ASSE est un grand club qui évolue en Ligue 1 dans l'un des cinq plus grands championnats du monde », raconte aujourd'hui le meilleur latéral de la dernière Copa America.

Et Trauco le reconnaît, l'adaptation au Forez fut compliquée : « Au départ ça a été difficile. Tout était nouveau. J'ai dû m'adapter, ça n'a pas été facile mais ça fait deux ans déjà. Il faut s'adapter le plus vite possible pour profiter du quotidien. Le plus important c'est que je joue. C'est ce qui fait que je me sens bien ». Aujourd'hui, il n'est plus question de départ même si, à un an de la fin de son contrat, Miguel Trauco ne sera pas retenu en cas d'offre à l'été 2021.