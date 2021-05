ASSE - Mercato : un cadre sacrifié par Puel pour garder Cissé ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Si l'AS Saint-Etienne a connu une meilleure deuxième partie de saison que la première, c'est parce que Wahbi Khazri a fait le travail en attaque mais aussi parce que Pape Cissé, arrivé en janvier, a eu un impact immédiat en défense centrale. Le colosse sénégalais, prêté par l'Olympiakos, a réalisé cinq mois excellents sous le maillot vert, consolidant une arrière-garde très poreuse jusque-là. Forcément, Claude Puel aimerait conserver l'ancien Ajaccien mais son option d'achat est de 13 M€ et les champions de Grèce n'auraient pas l'intention de faire de cadeau.

Bouanga vaut plus cher que Cissé

Sachant que les Verts n'auront pas les moyens de lever l'option d'achat de Cissé, il ne leur reste plus qu'une solution : un échange. Et cette solution plairait grandement au grand club du port d'Athènes. En effet, l'Olympiakos aurait des vues sur Denis Bouanga et, selon la presse grecque, l'idée d'un échange ferait son chemin.

L'attaquant gabonais, excellent lors de sa première saison dans le Forez (10 buts, 3 passes décisives), a rencontré plus de difficultés en 2020/21 (7 buts, 6 passes décisives). Mais à 26 ans, il a encore une marge de progression, qui intéresse d'ailleurs des clubs comme Lens ou Rennes en France. L'Olympiakos, via son directeur sportif, François Modesto, a conscience de ce potentiel. Puel sacrifiera-t-il son attaquant pour conserver sa tour de contrôle sénégalaise ? Attention toutefois : le site spécialisé Transfermarkt estime la valeur de Denis Bouanga à 9 M€ et celle de Pape Cissé à seulement 6 M€, soit plus de deux fois le montant de son option d'achat…