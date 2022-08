ASSE - Mercato : un chèque de 10 M€ proche de passer sous le nez des Verts ?

Que les supporters de l'ASSE se rassurent, la direction du club n'a pas encore décidé de vendre l'un de ses joueurs. Il s'agit en réalité d'un très vieux dossier, celui de Wesley Fofana, parti du Forez à l'été 2020 en direction de Leicester alors qu'il avait resigné chez les Verts un nouveau contrat quelques mois auparavant. Cette fois, Wesley Fofana souhaite quitter Leicester et rejoindre Chelsea. Écarté du groupe par son entraîneur, en vue du match contre Southampton, le défenseur central ne quittera pas les Foxes cet été. Foi de Brendan Rodgers.

« Personne n'est à vendre. C'est la réalité, a-t-il réagi hier en conférence de presse. En ce qui concerne Wesley, c'est juste un jeune joueur qui n'est pas tout à fait dans le bon état d'esprit en ce moment pour jouer. Vous ne pouvez pas vous permettre cela... En jouant un match de Premier League si vous n'êtes pas concentré à 100 %. Il se passe beaucoup de choses en coulisses, ce que je comprends. C'est un moment difficile pour lui. C'est un bon garçon, il a été génial pour nous depuis qu'il est ici et c'est un moment difficile pour lui. »

Pour mémoire, l'ASSE avait négocié plus de 10% à la revente de son ancien protégé et aurait pu toucher près de 10 millions d’euros en cas de transfert estimé à 95 M€ chez les Blues.

