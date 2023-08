ASSE - Mercato : un chouchou de l’OM et du RC Lens bientôt à Saint-Étienne ?

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Ce samedi (15h), l'AS Saint-Etienne va entamer sa saison de Ligue 2 avec la réception de Grenoble. L'ambition des Verts de remonter dans l'élite est très claire et la direction sportive s'active en conséquence durant le mercato. Depuis plusieurs jours, le dossier Niels Nkounkou et celui de son successeur (Antoine Leautey reste la priorité) fait la une mais n'empêche pas le club d'étudier d'autres pistes. Et l'une d'entre elles mènerait à Bastia, vers un joueur très courtisé en France.

Guitoun vers Saint-Etienne ?

Selon la Mise au Vert, l'ASSE suivrait en effet Kévin Van Den Kerkhof, le latéral droit du SC Bastia. Surnommé "Guitoun", l'international algérien (27 ans) serait intéressé par le projet forézien malgré les sollicitations venues de Ligue 1. Récemment, son nom a circulé notamment au RC Lens et à l'OM sans que cela ne se concrétise. Si l'opération s'annonce difficile financièrement, la vente attendue de Nkounkou à Francfort pourrait permettre aux Verts de passer à l'action. Sous contrat jusqu'en 2026 en Corse, Van Den Kerkhof est estimée à 2 millions d'euros (sur Transfermarkt) mais son club fixera sans doute la barre plus haute, qui plus est pour un rival à la montée en Ligue 1.

🚨 INFO LA MISE AU VERT 🚨



L’ASSE a fait part de son intérêt pour Kévin Van Den Kerkhof, latéral droit au SC Bastia.



Malgré les intérêts de clubs de Ligue 1 et de clubs étrangers, le joueur est intéressé par le projet Stéphanois.



Cependant, le dossier risque d’être compliqué… pic.twitter.com/fMEqggB6fp — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) August 3, 2023

