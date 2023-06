ASSE – Mercato : un club de Ligue des Champions avance ses pions pour Krasso !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Auteur d'une grande saison avec l'ASSE (16 buts, 12 passes décisives), Jean-Philippe Krasso (25 ans) va s'envoler vers un nouveau projet à l'issue de son contrat au 30 juin. Comme révélé hier par But ! Football Club, l'Ivoirien a repoussé la troisième et dernière offre des Verts et partira libre cet été.