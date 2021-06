ASSE – Mercato : un club qualifié en Ligue Europa attend Vincent Hognon

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

A 46 ans, Vincent Hognon, qui n'avait laissé que des bons souvenirs lors de son passage à l'ASSE, avait suppléé Frédéric Antonetti au FC Metz quand le Corse était au chevet de son épouse, avant de refuser de redevenir son adjoint à son retour en Lorraine. Hognon avait préféré quitter le club lorrain.

Direction le Luxembourg ?

Mais huit mois plus tard, l'ancien nancéien devrait retrouver un banc la saison prochaine. A en croire L'Essentiel, il devrait en effet rejoindre le Swift Hesperange, au Luxembourg, et prendre la succession de Pascal Carzaniga qui avait été remercié à la fin de la saison dernière malgré une 3e place synonyme de qualification européenne. Le Swift sera opposé aux Slovènes de Domzale les 8 et 15 juillet prochains.