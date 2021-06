ASSE - Mercato : un club turc hésite entre Khazri et un attaquant de l'OL

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Un an après, Wahbi Khazri est de nouveau poussé vers la sortie par l'AS Saint-Etienne. Non pas que l'attaquant tunisien de 30 ans est démérité, bien au contraire. Quand Claude Puel s'est décidé à faire appel à ses services, il a inscrit des buts précieux dans la course au maintien, comme celui à Angers (1-0), un à Nîmes (2-0) et un triplé contre Bordeaux (4-1). Son problème, c'est son salaire, qui pèse trop sur les finances dans le rouge des Verts.

Une indemnité de 4 M€ pour l'un ou l'autre ?

A un an de la fin de son contrat, le Corse est donc invité à aller voir ailleurs. Nous avons déjà relayé l'information selon laquelle les Turcs de Basaksehir étudieraient son profil. D'ailleurs, les agents de Khazri se sont rendus dans l'ancien empire ottoman pour tenter d'avancer sur un transfert. Mais les champions de Turquie 2020 étudient une autre piste, toujours en France.

Cette piste, ce serait celle d'Islam Slimani. L'attaquant algérien de l'OL est sous contrat jusqu'en 2022 mais il ne sera pas retenu par des dirigeants rhodaniens contraints de rebâtir leur effectif. Basaksehir pense pouvoir recruter l'un ou l'autre des deux joueurs pour 4 M€. Mais les dirigeants n'ont pas encore arrêté leur choix.