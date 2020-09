ASSE – Mercato : un consensus en interne pour résister à une nouvelle offre folle pour Fofana ?

Ce n'est une surprise pour aucun suiveur de l'actualité de l'ASSE. Durant la dizaine de jours restant dans ce Mercato estival, le dossier Wesley Fofana devrait forcément agiter l'actualité. L'Equipe a encore relancé le dossier ce jeudi soir, assurant que Leicester pourrait de nouveau passer à l'action.

Le quotidien sportif évoque la possibilité que les Foxes s'alignent sur les 35 millions d'euros proposés par Leicester, mais dans le cadre d'une offre cash. Mais annonce aussi que la barre des 40 millions d'euros pourrait vite être atteinte. Seulement, Peuple Vert tient de son côté un discours rassurant sur le dossier.

Selon le site stéphanois, aucune nouvelle proposition concrète n'est aujourd'hui arrivée sur le bureau de Leicester, tandis que West Ham s'est « pris un refus ». Surtout, alors que l'Equipe laissait entendre qu'une nouvelle offre faramineuse pourrait créer des divergences entre Puel et ses dirigeants, Peuple Vert assure « qu'à 40 millions pour Fofana ça ne discutera pas... ou peu ». De quoi rendre les supporters confiants sur l'issue du dossier ?

Bon, on ne compte pas trop dans le paysage, mais quand on vous dit que Leicester n'a rien contre-proposé et que West Ham s'est pris un refus, vous pouvez nous croire... Et de rajouter qu'à 40 millions pour #Fofana ça ne discutera pas... ou peu. #Mercato