ASSE – Mercato : un coup de théâtre menacerait l'arrivée de Mostafa Mohamed à Galatasaray !

Jusqu'au moment où Mostafa Mohamed posera avec le maillot de Galatasaray à Istanbul, il sera dit que le dossier de l'attaquant égyptien connaîtra ds rebondissements. Depuis jeudi, la cause semblait entendue. L'ASSE a perdu la bataille pour l'attaquant de Zamalek, qui a décidé de s'engager avec le club turc.

Mais plusieurs jours après, rien n'est encore bouclé et la presse égyptienne, relayée par NTV Spor, en livre la raison qui pourrait déboucher sur un nouveau coup de théâtre incroyable ! En effet, les autorités égyptiennes auraient bloqué, pour le moment, le départ de Mostafa Mohamed à Istanbul, car ce dernier n'aurait pas rempli toutes les formalités au sujet de son service militaire.

Mostafa Mohamed bloqué au Caire pour l'instant !

Et l'épilogue de ce couac pourrait rendre ce dossier encore plus palpitant qu'il ne l'était déjà. SI d'un côté, certains assurent qu'il n'est question que de quelques documents à régler, et que l'arrivée de Mostafa Mohamed à Istanbul ne serait que retardée, d'autres sources évoquent la possibilité d'un nouveau passage par l'armée, ce qui ferait totalement basculer le dossier...