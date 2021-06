ASSE - Mercato : deux cracks français sur le point de rejoindre Wesley Fofana à Leicester ?

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Recruté l'été dernier par Leicester en provenance de l'AS Saint-Etienne pour 35 millions d'euros, plus 5 millions de bonus, le défenseur central français, Wesley Fofana, a réalisé une première saison brillante en Premier League.

Odsonne Edouard, Boubakary Soumaré et Jonathan Ikoné Credit Photo - Icon Sport

Chez les Foxes, l'ancien joueur de l'ASSE devrait être rejoint par ses coéquipiers en équipe de France Espoirs, Odsonne Edouard et Boubakary Soumaré. En effet, selon la presse anglaise, l'attaquant du Celtic Glasgow, meilleur buteur du championnat d’Ecosse lors des deux dernières saisons, serait sur le point de s’engager avec Leicester contre un chèque de 17,5 millions d’euros tandis que l'officialisation de l'arrivée du milieu de terrain du LOSC chez les Foxes serait imminente.

I understand Boubakary Soumaré to Leicester City is getting closer to completion. Appears formalities just need to be sorted now.



Leicester also want to wrap up Odsonne Edouard deal. Personal terms not a problem. Looking to arrange a fee now. Could be £15-20m. @talkSPORT