ASSE – Mercato : un défenseur du PSG ciblé, Charles Abi de retour ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Pascal Dupraz l'a dit : il n'a pas la volonté de ne faire « que » des paris comme Bakary Sako ou Joris Gnagnon pour relancer l'ASSE sur ce Mercato d'hiver. En effet, le nouveau coach des Verts cherche aussi des éléments déjà performants ou à minima très prometteur mais en manque de temps de jeu dans leur club... Et il pourrait bien trouver son bonheur au PSG.

L'Equipe TV explique notamment que l'ASSE a récemment relancé le PSG pour un prêt de Colin Dagba (23 ans), en manque de temps de jeu depuis l'arrivée d'Achraf Hakimi l'été dernier (141 minutes toutes compétitions confondues).

Par ailleurs, les Verts pourraient aussi récupérer leur attaquant Charles Abi (21 ans), actuellement dans l'impasse dans son prêt du côté de l'EA Guingamp (L2). Le club armoricain souhaiterait mettre fin à cette mutation temporaire mais attend l'aval de l'ASSE. Dans le Forez, où on cherche à alléger la masse salariale pour mieux recruter, on n'est pas spécialement emballé à l'idée de rapatrier le vainqueur de la Coupe Gambardella. Affaire à suivre donc...

L'ASSE sur Dagba, Abi de retour ?

