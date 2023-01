ASSE - Mercato : un départ bouclé avant le match contre Niort ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Alors que l'AS Saint-Etienne affronte ce lundi (20h45) Niort, en clôture de la 19e journée de Ligue 2, le club du Forez pourrait bien boucler le départ de Noah Raveyre avant le match.

Le départ de Raveyre à l'AC Milan bouclé ce lundi ?

En effet, selon les informations de Calcio Mercato, une rencontre entre les dirigeants stéphanois et leurs homologues de l'AC Milan serait prévu ce lundi pour le transfert du gardien de 17 ans, écarté de l'équipe première de l'ASSE depuis qu'il a refusé de signer professionnel avec son club formateur.

Alors que les Verts souhaiteraient une compensation financière pour le transférer six mois avant le terme de son contrat et que les Rossoneri proposeraient simplement un bonus et un pourcentage à la revente, les deux parties tenteront de trouver un accord dans ce dossier.

Secondo @86_longo oggi è previsto un contatto tra #Milan e Saint-Etienne per cercare l'intesa definitiva per Raveyre, scadenza giugno 2023. Per lasciarlo partire subito i francesi vogliono un indennizzo che i rossoneri cercano di limare con bonus e % su futura rivendita — Francesco Nasato (@FraNasato) January 16, 2023

