ASSE - Mercato : un départ programmé est officiel !

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

C'était dans les tuyaux, c'est officiel ce lundi.... Sébastien Sangnier quitte l'ASSE pour rejoindre l'OGC Nice. Le préparateur physique était arrivé dans le Forez en 2007aux côtés de Laurent Roussey. Laurent Batlles l'avait promu dans le staff des pros cet été.

« Après la montée de Didier Digard, deux nouveaux éléments intègrent le staff de Lucien Favre, afin de permettre aux Aiglons de franchir un nouveau palier, indique le communiqué de l'OGC Nice. Ghislain Dubois devient le nouveau « Préparateur Physique Responsable Musculation ». Ce professionnel rigoureux connaîtra son 3ème club de L1, après des expériences au RC Lens et au Stade de Reims. Sébastien Sangnier occupera pour sa part la fonction de « Préparateur Physique Responsable Terrain ». Figure bien connue des terrains de L1, il a notamment officié pendant plus de 15 ans à l’AS Saint-Etienne. Il prend la suite d’Eduardo Parra Garcia, arrivé à l’été 2021, et qui quitte le club. L’OGC Nice remercie le préparateur physique espagnol pour son professionnalisme et lui souhaite beaucoup de réussite dans la suite de son parcours. »